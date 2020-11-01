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01 листопада 2020, 11:36 3

Кравчук підтримав позицію Зеленського щодо Конституційного суду

01 листопада 2020, 11:36 3
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Леонід Кравчук впевнений, що саме Конституційний суд порушив Конституцію
Леонід Кравчук впевнений, що саме Конституційний суд порушив Конституцію
Фото з відкритих джерел
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Перший президент України Леонід Кравчук прокоментував реакцію Володимира Зеленського щодо рішення Конституційного суду про визнання антиконституційною статтю про кримінальну відповідальність за недостовірне подання декларації.

Свою точку зору Кравчук висловив напередодні в ефірі одного з українських телеканалів, пише RegioNews.

Кравчук переконаний, що саме Конституційний Суд України порушив Конституцію своїми скандальними рішеннями і "поставив українське суспільство в незручне становище".

На думку першого президента, реакція президента Зеленського була вчасною та адекватною.

Президент гасив вогонь. Коли зібралася РНБО, вогонь палав, антиукраїнська ситуація поширювалась, потрібні були дуже швидкі та радикальні кроки",– сказав Кравчук.

На його думку, ця ситуація вимагає негайних, конкретних та дієвих кроків.

Кравчук пояснив, що Зеленський вніс законопроєкт, яким пропонує звільнити весь склад Конституційного Суду, оскільки цього потребувала ситуація. Однак, законопроект – це не указ і остаточне рішення залежатиме від Верховної Ради.

Нагадаємо, учора ініціативу президента України Володимира Зеленського про оновлення складу скандального Конституційного суду підтримав Європарламент.

Володимир Зеленський Конституційний суд законопроєкт скандал Леонід Кравчук
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