Кравчук поддержал позицию Зеленского относительно Конституционного суда

Леонид Кравчук уверен, что именно Конституционный суд нарушил Конституцию

Леонид Кравчук уверен, что именно Конституционный суд нарушил Конституцию

Фото из открытых источников

Первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал реакцию Владимира Зеленского относительно решения Конституционного суда о признании антиконституционной статью об уголовной ответственности за недостоверное представление декларации.

Свою точку зрения Кравчук высказал накануне в эфире одного из украинских телеканалов, пишет RegioNews.

Кравчук убежден, что именно Конституционный Суд Украины нарушил Конституцию своими скандальными решениями и "поставил украинское общество в неловкое положение".

По мнению первого президента, реакция президента Зеленского была своевременной и адекватной.

Президент тушил огонь. Когда собралась СНБО, огонь пылал, антиукраинская ситуация распространялась, нужны были очень быстрые и радикальные шаги",– сказал Кравчук.

По его мнению, эта ситуация требует немедленных, конкретных и действенных шагов.

Кравчук пояснил, что Зеленский внес законопроект, которым предлагает уволить весь состав Конституционного Суда, поскольку этого требовала ситуация. Однако, законопроект – это не указ и окончательное решение будет зависеть от Верховной Рады.

Напомним, вчера инициативу президента Украины Владимира Зеленского обновление состава скандального Конституционного суда поддержал Европарламент.