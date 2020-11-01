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01 ноября 2020, 11:36 6

Кравчук поддержал позицию Зеленского относительно Конституционного суда

01 ноября 2020, 11:36 6
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Леонид Кравчук уверен, что именно Конституционный суд нарушил Конституцию
Леонид Кравчук уверен, что именно Конституционный суд нарушил Конституцию
Фото из открытых источников
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Первый президент Украины Леонид Кравчук прокомментировал реакцию Владимира Зеленского относительно решения Конституционного суда о признании антиконституционной статью об уголовной ответственности за недостоверное представление декларации.

Свою точку зрения Кравчук высказал накануне в эфире одного из украинских телеканалов, пишет RegioNews.

Кравчук убежден, что именно Конституционный Суд Украины нарушил Конституцию своими скандальными решениями и "поставил украинское общество в неловкое положение".

По мнению первого президента, реакция президента Зеленского была своевременной и адекватной.

Президент тушил огонь. Когда собралась СНБО, огонь пылал, антиукраинская ситуация распространялась, нужны были очень быстрые и радикальные шаги",– сказал Кравчук.

По его мнению, эта ситуация требует немедленных, конкретных и действенных шагов.

Кравчук пояснил, что Зеленский внес законопроект, которым предлагает уволить весь состав Конституционного Суда, поскольку этого требовала ситуация. Однако, законопроект – это не указ и окончательное решение будет зависеть от Верховной Рады.

Напомним, вчера инициативу президента Украины Владимира Зеленского обновление состава скандального Конституционного суда поддержал Европарламент.

Владимир Зеленский Конституционный суд законопроект скандал Леонид Кравчук
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