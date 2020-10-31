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31 октября 2020, 13:04 7

КСУ отменил е-декларирование после запроса НАПК о земле главы суда в Крыму

31 октября 2020, 13:04 7
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Глава суда Тупицкий приобрел землю в оккупированном Крыму по российскому законодательству
Фото: из открытых источников
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Конституционный Суд взялся за рассмотрение скандального представления по незаконному обогащению через неделю после запроса Нацагентства по предупреждению коррупции к председателю суда Александру Тупицкому по поводу его земельного участка в оккупированном Крыму.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" рассказал председатель НАПК Александр Новиков, передает RegioNews.

По его словам, 1 октября председатель КСУ Тупицкий получил запрос от НАПК, в котором его просили предоставить объяснения по поводу наличия доверенности в Реестре деклараций на операции с земельными участками в Крыму, и есть ли у Тупицкого земельные участки.

Седьмого числа глава Конституционного Суда уходит в отпуск. А его заместитель господин Головатый проводит заседание, затем закрывает заседания от представителя президента, представителя парламента. И через 19 дней после закрытого заседания Конституционный Суд освобождает от ответственности судью-докладчика, председателя Конституционного Суда", - сказал Новиков.

Он также опроверг заявления о том, что НАПК не имеет полномочий проверять судей и контролировать судебную ветвь власти.

В частности, председатель НАПК заявил, что Конвенция ООН против коррупции, которая является частью национального законодательства Украины, а также Конституция Украины не выделяют судебную власть в отдельную касту.

Есть заключение Венецианской комиссии в аналогичной ситуации в Армении. Она сказала, что один орган может осуществлять контроль публичных служащих иной ветви власти", - заявил Новиков.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал противоречащей Конституции статью 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование. Впоследствии у Зеленского отреагировали на решение КСУ по декларациям.

28 октября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

Представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский считает юридически слабо мотивированным решение КС о признании неконституционной статьи 366-1 Уголовного кодекса относительно наказания за недостоверное декларирование.

30 октября стало известно, что председатель Конституционного суда Тупицкого вызвали на допрос в ГБР, встреча запланирована на 2 ноября.

НАПК Конституционный суд декларации коррупция КСУ
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