Шмигаль доручив Нацполіції проконтролювати обмеження у роботі закладів

Контроль будуть здійснювати поліцейські спільно з головами ОДА та Держпродспоживслужбою

Контроль будуть здійснювати поліцейські спільно з головами ОДА та Держпродспоживслужбою

Фото: Кабмін

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час селекторної наради з керівниками областей доручив міністру внутрішніх справ Арсену Авакову спільно з головами ОДА проконтролювати дотримання закладами обмежень щодо годин роботи.

Про це повідомляє Урядовий портал, передає RegioNews.

Прем'єр-міністр доручив міністру внутрішніх справ Арсену Авакову спільно з головами ОДА та Держпродспоживслужбою забезпечити контроль за дотриманням закладами обмежень щодо годин роботи, — йдеться у повідомленні.

Також міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що 1 листопада будуть зібрані цифри по областях.

І залежно від виконання показників, які були підписані обласними держадміністраціями, прем'єр-міністру будуть зроблені подання для винесення відповідних дисциплінарних рішень”, - сказав глава МОЗ.

Нагадаємо, МОЗ озвучило ціну відкриття тимчасових госпіталів у Києві, вони дозволять отримати 500 додаткових ліжок для пацієнтів із COVID-19.