У Смілі знову зірвався опалювальний сезон: причина не нова - борги

Черкаська обласна державна адміністрація направила клопотання до прокуратури та ГУНП щодо зриву опалювального сезону у місті

Черкаська обласна державна адміністрація направила клопотання до прокуратури та ГУНП щодо зриву опалювального сезону у місті

Рixabay

У Смілі, що на Черкащині, через борги перед НАК «Нафтогаз України» знову не змогли вчасно розпочати опалювальний сезон.

Як повідомив у Telegram голова Черкаської ОДА Сергій Сергійчук, майже 75% смілян залишаються без тепла, інформує RegioNews.

"18 котелень міста не підключені до газопостачання через несплачені борги. Заборгованість по договорах реструктуризації перед НАК "Нафтогаз" в сумі 2,068 млн грн. Сплата цієї суми дозволила б отримати номінацію на споживання газу", - зазначив очільник ОДА.

Він нагадав, що Черкаська обласна адміністрація сприяла розв'язанню проблем. Зокрема, домоглися того, щоб після 26 безрезультатних сесій місто таки розпочало проплати боргів (2, 68 млн грн "Нафтогазу" і 1,1 млн грн "Черкасигазу", вперше за останні 4 роки).

"Розраховували, що місцеві "господарники” отямилися і почнуть працювати на благо смілян. Ми склали покрокову карту дій для влади міста Сміла. Але вони її проігнорували. Вбачаємо ознаки протиправних дій членами міськвиконкому", - зауважив Сергійчук.

За його словами, враховуючи це, Черкаська обласна державна адміністрація направила клопотання до прокуратури та ГУНП щодо зриву опалювального сезону м. Сміла та притягненню до відповідальності винних осіб.

Він також поінформував, що до обласної влади звернулося керівництво Смілянської міської лікарні, яка опалюється комунальним підприємством "Смілатеплокомуненерго".

"Медичний заклад, який стратегічно важливий в період пандемії, не може залишитися без тепла. Ведемо переговори із "Черкасигаз" та розраховуємо на запуск котельні, яка опалює медзаклад", - наголосив очільник ОДА.

Нагадаємо, сьогодні "Нафтогаз" знову заявив про загрозу зриву опалювального сезону в Україні.