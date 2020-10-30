Названо остаточну дату розгляду парламентом держбюджету-2021

Нардепи розглянуть проєкт закону в першому читанні

Нардепи розглянуть проєкт закону в першому читанні

Фото з відкритих джерел

Український парламент розгляне проєкт державного бюджету на 2021 рік наступного четверга, 5 листопада.

Як інформує RegioNews, про це свідчить порядок денний наступного пленарного тижня, опублікована на сайті ВР.

Зокрема, у порядку денному на четвер, 5 листопада, перебувають такі законопроєкти:

№4000 "Про державний бюджет України на 2021 рік";

№4135 "Про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки";

№4100 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України".

Крім того, у вівторок парламентарі розглянуть законопроєкт про питання децентралізації №3651-д, проєкт №4131 про парламентський контроль та №3760

про інвестиційні няні у другому читанні.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявляв, що парламент розгляне проєкт державного бюджету на 2021 рік 3 листопада.