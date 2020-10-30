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30 жовтня 2020, 16:49 34

Названо остаточну дату розгляду парламентом держбюджету-2021

30 жовтня 2020, 16:49 34
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Нардепи розглянуть проєкт закону в першому читанні
Нардепи розглянуть проєкт закону в першому читанні
Фото з відкритих джерел
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Український парламент розгляне проєкт державного бюджету на 2021 рік наступного четверга, 5 листопада.

Як інформує RegioNews, про це свідчить порядок денний наступного пленарного тижня, опублікована на сайті ВР.

Зокрема, у порядку денному на четвер, 5 листопада, перебувають такі законопроєкти:

  • №4000 "Про державний бюджет України на 2021 рік";
  • №4135 "Про засади державної антикорупційної політики на 2020-2024 роки";
  • №4100 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України".

Крім того, у вівторок парламентарі розглянуть законопроєкт про питання децентралізації №3651-д, проєкт №4131 про парламентський контроль та №3760
про інвестиційні няні у другому читанні.

Нагадаємо, раніше спікер Верховної Ради Дмитро Разумков заявляв, що парламент розгляне проєкт державного бюджету на 2021 рік 3 листопада.

Україна бюджет Верховна Рада законопроєкт парламент
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