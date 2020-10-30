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30 жовтня 2020, 18:22 148

Арестович працює: українська делегація у ТКГ створила сторінку у Facebook

30 жовтня 2020, 18:22 148
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На сторінці інформуватимуть про роботу ТКГ
На сторінці інформуватимуть про роботу ТКГ
Фото: Facebook
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Українська делегація в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на сході України створила офіційну сторінку в соціальній мережі Facebook.

Про це пише RegioNews.

На новоствореній сторінці інформують про діяльність української делегації в ТКГ.

За сьогоднішній день уже створено кілька дописів, зокрема, про реакцію на загострення ситуації на Донбасі після обстрілу окупантами позицій Збройних Сил України та про позачергове засідання підгрупи з безпеки ТКГ. Останнє повідомлення інформує, що анонсоване на 17.00 засідання ТКГ почало свою роботу.

- Вітаємо, шановні відвідувачі! Це офіційна сторінка Української делегації для участі у Тристоронній контактній групі.

Posted by Українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі. on Wednesday, October 28, 2020

Нагадаємо, 28 жовтня Олексій Арестович повідомив про те, що його призначили спікером ТКГ.

Того ж дня Глава української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук прокоментував призначення Олексія Арестовича на посаду інформаційного радника в ТКГ.

Донбас ТКГ соцмережі інтернет олексій арестович
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