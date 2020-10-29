МЗС України надіслало Росії ноту протесту через черговий "гумконвой" на Донбасі

"Гумконвой" заїхав через закриті українські КПП "Ізварине" та "Успенка"

"Гумконвой" заїхав через закриті українські КПП "Ізварине" та "Успенка"

Фото з відкритих джерел

29 жовтня 2020 року Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест Міністерству закордонних справ Російської Федерації у зв'язку з черговим вчиненням російською стороною міжнародно-протиправного діяння проти суверенітету України.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу МЗС України.

Ігноруючи раніше висловлені неодноразові застереження української сторони, без її офіційної згоди, з порушенням законодавства України, умов та модальностей доставки гуманітарної допомоги, які були раніше узгоджені між Україною, Росією та Міжнародним Комітетом Червоного Хреста, російська сторона незаконно перемістила на територію України так званий "гуманітарний конвой" для населення на тимчасово окупованих Російською Федерацією територіях у Донецькій та Луганській областях України", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що вантажівки заїхали через російські КПП "Донецьк" та "Матвєєв Курган" і закриті Україною пункти пропуску "Ізварине" та "Успенка". При цьому російська сторона унеможливила здійснення українськими прикордонниками і митниками обов’язкових контрольних процедур, які передбачені законодавством України та нормами міжнародного права.

З огляду на ці протиправні дії Міністерству закордонних справ Російської Федерації надіслано ноту протесту з вимогою неухильно дотримуватися своїх міжнародних зобов’язань, у тому числі двосторонніх договорів, раніше узгоджених модальностей доставки гуманітарних вантажів. Українська сторона також вимагає у подальшому направляти їх оформленими відповідно до законодавства України і через контрольовані нею прикордонні пункти пропуску.

Нагадаємо, 26 жовтня МЗС вручило ноту протесту послу Угорщини через незаконну агітацію на Закарпатті.