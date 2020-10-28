Ніхто не заперечував – Кравчук про призначення Арестовича спікером ТКГ

Леонід Кравчук вважає, що у Арестовича є військовий досвід і своє бачення ситуації

Леонід Кравчук вважає, що у Арестовича є військовий досвід і своє бачення ситуації

Фото: 5 канал

Глава української делегації в Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук прокоментував призначення Олексія Арестовича на посаду інформаційного радника в ТКГ

Про це пише RegioNews з посиланням на Pavlovsky News.

Я не знаю, хто перший сказав А, але знаю, що ніхто не заперечував", - повідомив Кравчук.

Голова ТКГ уточнив, що були й інші кандидатури, а питання щодо Арестовичу обговорювалось близько місяця.

Леонід Кравчук також пояснив цей вибір тим, що на його думку, у Арестовича є військовий досвід і він вже не раз демонстрував свою здатність до глибокого інформаційного повідомлення про все, що стосується війни на Донбасі.

Також глава ТКГ вважає, що у спікера є своє бачення і позиція.

Людина має свою думку, вона часто суперечлива у порівнянні з думкою інших людей... Але в принципі я ставлюся з повагою до людей, які мають думку, відстоюють його, аргументують і ведуть таку роботу, яка є цікавою. Необхідно, щоб те, що буде писатися, читали. Це ж теж важливо, правильно?" - підсумував Леонід Кравчук.

"Я не знаю, кто первый сказал А, но знаю, что никто не возражал": глава украинской делегации в Трёхсторонней... Posted by Pavlovsky News on Wednesday, October 28, 2020

Як відомо, Раніше Арестович заявляв, що Порошенко кращий президент, а у Зеленського відсутня своя думка і він є ухильником від армії.

Нагадаємо, кілька годин тому сам Олексій Арестович повідомив про те, що його призначили спікером ТКГ.