Україна ініціює екстрене засідання ТКГ у Мінську через зрив "тиші" на Донбасі
Представники української делегації у робочій групі з питань безпеки Тристоронньої контактної групи розглядають обстріли з боку незаконних збройних формувань українських позицій в районі Водяного Донецької області як спробу зриву домовленостей про сталий режим припинення вогню та ініціює екстрене засідання робочої групи з питань безпеки.
Про це повідомляє пресслужба ОП, передає RegioNews.
Представники незаконних збройних формувань учора відкрили прицільний вогонь по позиціях українських військ у районі Водяного. У результаті таких дій поранено одного і вбито двох наших військових. Крім того, на півночі від Золотого-4 противник за допомогою безпілотника скинув гранату ВОГ-25 на наші позиції, через що один український військовий отримав множинні поранення", - повідомив радник з питань інформаційної політики української делегації у ТКГ Олексій Арестович.
У ТКГ кваліфікують це як інцидент, який, по-перше, призвів до трагічних наслідків, а по-друге, як такий, що має ознаки свідомої ескалації конфлікту та направлений на цілеспрямований зрив домовленостей про сталий режим припинення вогню, який триває з 27 липня.
Ми зараз ініціювали екстрене засідання робочої групи з безпеки й чекаємо на відповідь від російської сторони та від ОБСЄ", – наголосив Арестович.
Нагадаємо, на Донбасі під час обстрілів поранено двох українських захисників, ще двоє загинули.