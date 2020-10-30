Загострення на Донбасі: під час обстрілів поранено двох українських захисників, ще двоє загинули

Обом пораненим воїнам було надано медичну допомогу

Обом пораненим воїнам було надано медичну допомогу

Фото: з відкритих джерел

Протягом попередньої доби незаконні збройні формування на Донбасі здійснили п'ять порушень режиму припинення вогню. Під час обстрілів вогнепальні та осколкові поранення отримали двоє українських військових. Опівночі, унаслідок ворожого вогню, два українських військовослужбовці отримали поранення, несумісні з життям.

Як передає RegioNews, про це йдеться в повідомленні штабу ООС.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" поблизу населених пунктів Новомихайлівка та Старогнатівка противник застосував гранатомети різних систем.

У районі Водяного ворог двічі відкривав вогонь зі стрілецької зброї та ручного протитанкового гранатомета. Внаслідок прицільного обстрілу позицій українських захисників зі стрілецької зброї один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав вогнепальне кульове поранення.

Поблизу населеного пункту Золоте-4 противник задіяв безпілотний літальний апарат для скидання пострілу ВОГ-17 над позиціями Об’єднаних сил. У результаті чого отримав вогнепальні осколкові поранення ще один український захисник", - йдеться у повідомленні.

Від початку поточної доби, 30 жовтня, збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню.

Опівночі противник, застосовуючи гранатомети різних систем та стрілецьку зброю, двічі відкривав прицільний вогонь по позиціях наших захисників неподалік Водяного. Унаслідок ворожого вогню два українських військовослужбовці отримали поранення, несумісні з життям.

Командування об’єднаних сил висловлює співчуття родинам загиблих. На вогневі провокації противника підрозділи Об'єднаних сил надали адекватну відповідь, змусивши російсько-окупаційні війська повернутись до режиму "тиші", - повідомляють у штабі.

Нагадаємо, добою раніше бойовики обстріляли Новомихайлівку.