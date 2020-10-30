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30 октября 2020, 18:22

Арестович работает: украинская делегация в ТКГ создала страницу в Facebook

30 октября 2020, 18:22
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На странице будут информировать о работе ТКГ
На странице будут информировать о работе ТКГ
Фото: Facebook
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Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины создала официальную страницу в социальной сети Facebook.

Об этом пишет RegioNews.

На открывшейся странице информируют о деятельности украинской делегации в ТКГ.

За сегодняшний день уже создано несколько сообщений, в частности, о реакции на обострение ситуации на Донбассе после обстрела оккупантами позиций Вооруженных Сил Украины и о внеочередном заседание подгруппы по безопасности ТКГ. Последнее сообщение информирует, что анонсированное на 17.00 заседание ТКГ начало свою работу.

- Приветствуем, уважаемые посетители! Это официальная страница Украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе.

Posted by Украинская делегация для участия в Трехсторонней контактной группе. on Wednesday, October 28, 2020

Напомним, 28 октября Алексей Арестович сообщил о том, что его назначили спикером ТКГ.

В тот же день Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук прокомментировал назначение Алексея Арестовича на должность информационного консультанта в ТКГ.

Донбасс ТКГ соцсети интернет алексей арестович
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