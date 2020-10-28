Олексія Арестовича призначили речником української делегації в ТКГ

До цього Арестович устиг побути військовим та політичним оглядачем, психологом, актором і блогером

До цього Арестович устиг побути військовим та політичним оглядачем, психологом, актором і блогером

Фото: Facebook

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив сам Олексій Арестович, пише RegioNews.

Мене призначено радником делегації з інформаційної політики з повноваженнями "єдиного голосу" щодо інформування ЗМІ, міжнародних партнерів та народа України. Запрошую зацікавлених осіб, насамперед, журналістів, звертатися до мене за коментарями щодо питань, пов’язаних з роботою делегації; засоби та форми більш тісної співпраці встановимо трохи пізніше", - написав Арестович.

Також новоспечений речник анонсував заплановане від 5 до 10 листопада чергове засідання ТКГ.

- Маю нагоду повідомити, що рішенням Глави делегації України для участі у Тристоронній контактній групі Л.Кравчука... Posted by Олексій Арестович on Wednesday, October 28, 2020

Нагадаємо, дипломат Маркіян Лубківський не захотів обійняти посаду речника української делегації в Тристоронній контактній групі, заяививши, що по-іншому бачить свою участь в безпековій і дипломатичній площинах.