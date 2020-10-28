Олексія Арестовича призначили речником української делегації в ТКГ
Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук призначив Олексія Арестовича речником делегації.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив сам Олексій Арестович, пише RegioNews.
Мене призначено радником делегації з інформаційної політики з повноваженнями "єдиного голосу" щодо інформування ЗМІ, міжнародних партнерів та народа України. Запрошую зацікавлених осіб, насамперед, журналістів, звертатися до мене за коментарями щодо питань, пов’язаних з роботою делегації; засоби та форми більш тісної співпраці встановимо трохи пізніше", - написав Арестович.
Також новоспечений речник анонсував заплановане від 5 до 10 листопада чергове засідання ТКГ.
- Маю нагоду повідомити, що рішенням Глави делегації України для участі у Тристоронній контактній групі Л.Кравчука...Posted by Олексій Арестович on Wednesday, October 28, 2020
Нагадаємо, дипломат Маркіян Лубківський не захотів обійняти посаду речника української делегації в Тристоронній контактній групі, заяививши, що по-іншому бачить свою участь в безпековій і дипломатичній площинах.