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30 жовтня 2020, 13:46 1

Зеленський розмовляв з главою КСУ після ухвалення рішення про скасування е-декларування

30 жовтня 2020, 13:46 1
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Рішення несе загрозу нацбезпеці
Офіс президента
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Президент Зеленський мав розмову з главою Конституційного суду Олександром Тупицьким. Вона відбулася після прийняття судом рішення про скасування е-декларування.

Про це в коментарі "РБК-Україна" повідомила прессекретар глави держави Юлія Мендель, пише RegioNews.

"Президент уже мав розмови з головою Конституційного суду після прийняття одіозного рішення КС, що несе загрози національній безпеці", - розповіла вона.

Мендель наголосила, що усі важливі питання були обговорені і рішення, ініційовані президентом та підтримані РНБО та Кабінетом міністрів, схвалювалися з урахуванням переговорів з суддею Тупицьким.

Нагадаємо, сьогодні, 30 жовтня, в Києві перед будівлею Конституційного суду України зібралися сотні людей. Вони вимагають розпустити чинний склад суду, а також повернути електронне декларування майнового стану чиновників.

Водночас у Конституційному суді заявили, що антикорупційна і судова реформи повинні реалізовуватися без порушення принципу незалежності судової влади та з дотриманням принципу конституційності.

президент Україна КСУ суд Конституційний суд
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