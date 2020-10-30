Зеленський розмовляв з главою КСУ після ухвалення рішення про скасування е-декларування

Рішення несе загрозу нацбезпеці

Рішення несе загрозу нацбезпеці

Офіс президента

Президент Зеленський мав розмову з главою Конституційного суду Олександром Тупицьким. Вона відбулася після прийняття судом рішення про скасування е-декларування.

Про це в коментарі "РБК-Україна" повідомила прессекретар глави держави Юлія Мендель, пише RegioNews.

"Президент уже мав розмови з головою Конституційного суду після прийняття одіозного рішення КС, що несе загрози національній безпеці", - розповіла вона.

Мендель наголосила, що усі важливі питання були обговорені і рішення, ініційовані президентом та підтримані РНБО та Кабінетом міністрів, схвалювалися з урахуванням переговорів з суддею Тупицьким.

Нагадаємо, сьогодні, 30 жовтня, в Києві перед будівлею Конституційного суду України зібралися сотні людей. Вони вимагають розпустити чинний склад суду, а також повернути електронне декларування майнового стану чиновників.

Водночас у Конституційному суді заявили, що антикорупційна і судова реформи повинні реалізовуватися без порушення принципу незалежності судової влади та з дотриманням принципу конституційності.