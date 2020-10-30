Глава КСУ заявив, що ВАКС можуть визнати неконституційним

Головним питанням при визначенні конституційності ВАКС полягає в його статусі

Головним питанням при визначенні конституційності ВАКС полягає в його статусі

Рixabay

У Конституційному суді України допускають, що Вищий антикорупційний суд (ВАКС) можуть визнати неконституційним.

Як пише RegioNews, про це заявив голова КСУ Олександр Тупицький на брифінгу 30 жовтня.

За його словами, головним питанням при визначенні конституційності ВАКС полягає в його статусі.

"Якщо це спецсуд — то він не конституційний. Це прямо прописано в Конституції. Якщо це спеціалізований суд — то немає питань", — сказав Тупицький, зазначивши, що остаточне рішення поки що не прийнято.

За його словами, поки що пройшли попередні усні слухання у справі щодо конституційності ВАКС. На цих засіданнях він не почув нічого неконституційного.

Нагадаємо, раніше у КСУ пояснили причини скасування кримінальної відповідальності за декларування.