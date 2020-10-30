Голова КСУ розповів, чому не вніс свою ділянку в Криму в декларацію

На майно голови КСУ в РФ накладені економічні санкції

На майно голови КСУ в РФ накладені економічні санкції

Фото: з відкритих джерел

За словами голови Конституційного суду України Олександра Тупицького, у нього є незадекларована земельна ділянка в окупованому Росією Криму, однак він не знає, як її внести в декларацію.

Як передає RegioNews, про це він заявив на брифінгу.

Чому я не вніс її до реєстру? Я досі не знаю, як це зробити. Я не визнаю Крим російським, але обставини не від мене залежить", - заявив він.

За його словами, отриману ділянку приватизували ще до анексії Криму.

Тупицький заявив, що з 2018 року нев'їзний в Крим, оскільки виступав суддею-доповідачем у справі про територіальну цілісність України. Проти нього в РФ порушено кримінальну справу, а на його майно накладено економічні санкції.

Єдина моя вина, що я не звернувся до органів НАЗК для роз’яснення. Але як юрист, я вважаю, що навряд чи вони можуть правильно це пояснити через такі обставини", - сказав голова КСУ.

Тупицький також зазначив, що стосовно нього порушено кримінальну справу в РФ.

"Я почитав різні думки юристів, вони різноманітні. Не було жодного договору купівлі-продажу, ані дарування. Були обставини, які потрібно було вирішувати. За законами РФ за таких обставин будинок можуть і знести, якщо він розташований на чужій території, і ніхто розбиратися не буде. Тим паче що стосовно мене порушено кримінальну справу", - додав голова КСУ.

Раніше повідомлялося, що голову Конституційного суду України Олександра Тупицького викликали на допит в Державне бюро розслідувань, який відбудеться 2 листопада.