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30 жовтня 2020, 12:39 1

Протести під КСУ: поліція посилила охорону та обіцяє "негайну реакцію" на правопорушення

30 жовтня 2020, 12:39 1
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Правоохоронці попередили мітингувальників про відповідальність у разі порушення громадського порядку
Правоохоронці попередили мітингувальників про відповідальність у разі порушення громадського порядку
Фото: Facebook
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У Києві біля приміщення Конституційного Суду України проходить акція за масової участі громадян. Тож, з метою охорони громадського порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії України та поліція діалогу заступили на чергування у посиленому режимі.

Як передає RegioNews, про це повідомляє столична поліція.

Правоохоронці звертаються до організаторів та учасників акції дотримуватися норм чинного законодавства, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконання ними службових обов’язків", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що поліція негайно реагуватиме на будь-які прояви порушення вимог Закону та у межах своєї компетенції і службових повноважень притягуватиме винних осіб до адміністративної чи кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, сьогодні, 30 жовтня, в Києві перед будівлею Конституційного суду України зібралися сотні людей. Вони вимагають розпустити чинний склад суду, а також повернути електронне декларування майнового стану чиновників.

поліція правоохоронці КСУ протест митинг
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