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29 октября 2020, 22:29

МИД Украины направило России ноту протеста из-за очередного "гумконвоя" на Донбассе

29 октября 2020, 22:29
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"Гумконвой" заехал через закрытые украинские КПП "Изварино" и "Успенка"
"Гумконвой" заехал через закрытые украинские КПП "Изварино" и "Успенка"
Фото из открытых источников
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29 октября 2020 года Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест Министерству иностранных дел Российской Федерации в связи с очередным совершением российской стороной международно-противоправного деяния против суверенитета Украины.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресслужбу МИД Украины.

Игнорируя ранее высказанные неоднократные предостережения украинской стороны, без ее официального согласия, с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, которые были ранее согласованы между Украиной, Россией и Международным Комитетом Красного Креста, российская сторона незаконно переместила на территорию Украины так называемый "гуманитарный конвой" для населения на временно оккупированных Российской Федерацией территориях в Донецкой и Луганской областях Украины", - говорится в сообщении.

Сообщается, что грузовики заехали через российские КПП "Донецк" и "Матвеев Курган" и закрытые Украиной пункты пропуска "Изварино" и "Успенка". При этом российская сторона сделала невозможным осуществление украинскими пограничниками и таможенниками обязательных контрольных процедур, которые предусмотрены законодательством Украины и нормами международного права.

Учитывая эти противоправные действия Министерству иностранных дел Российской Федерации направлено ноту протеста с требованием неуклонно придерживаться своих международных обязательств, в том числе двусторонних договоров, ранее согласованных модальностей доставки гуманитарных грузов. Украинская сторона также требует в дальнейшем направлять их оформленными в соответствии с законодательством Украины и через контролируемые ею пограничные пункты пропуска.

Напомним, 26 октября МИД вручило ноту протеста послу Венгрии за незаконную агитацию на Закарпатье.

МИД Донбасс Россия протест гумконвой
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