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Доба в ООС: бойовики чотири рази порушили режим "тиші", один військовий поранений
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29 жовтня 2020, 08:13

Доба в ООС: бойовики чотири рази порушили режим "тиші", один військовий поранений

29 жовтня 2020, 08:13
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Стан здоров’я військовослужбовця задовільний
Стан здоров’я військовослужбовця задовільний
Фото: з відкритих джерел
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Упродовж минулої доби збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню, що вступили в дію 27 липня 2020 року.

Як передає RegioNews, про це повідомляють у штабі ООС.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Водяного противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Ще два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовано у передмісті Авдіївки, де у вечірній час ворог застосовував міномети калібру 82 міліметри та гранатомети різних систем.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник застосував 82-міліметрові міномети, гранатомети різних систем та прицільний вогонь зі стрілецької зброї поблизу Новгородського, в результаті чого один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав кульове наскрізне поранення в руку.

Воїну надали домедичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний. Його життю нічого не загрожує", - йдеться у повідомленні.

Від початку поточної доби, 29 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається "тиша". Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше неподалік Водяного зафіксовано кілька пострілів зі стрілецької зброї.

Донбас військові бойовики зброя війна
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