Доба в ООС: бойовики чотири рази порушили режим "тиші", один військовий поранений

Стан здоров’я військовослужбовця задовільний

Стан здоров’я військовослужбовця задовільний

Фото: з відкритих джерел

Упродовж минулої доби збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню, що вступили в дію 27 липня 2020 року.

Як передає RegioNews, про це повідомляють у штабі ООС.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" неподалік Водяного противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Ще два факти порушення режиму припинення вогню зафіксовано у передмісті Авдіївки, де у вечірній час ворог застосовував міномети калібру 82 міліметри та гранатомети різних систем.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник застосував 82-міліметрові міномети, гранатомети різних систем та прицільний вогонь зі стрілецької зброї поблизу Новгородського, в результаті чого один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав кульове наскрізне поранення в руку.

Воїну надали домедичну допомогу та доправили до лікувального закладу. Стан здоров’я військовослужбовця задовільний. Його життю нічого не загрожує", - йдеться у повідомленні.

Від початку поточної доби, 29 жовтня, по всій лінії розмежування спостерігається "тиша". Порушень досягнутих мирних домовленостей не зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше неподалік Водяного зафіксовано кілька пострілів зі стрілецької зброї.