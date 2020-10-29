Доба на Донбасі: бойовики обстріляли Новомихайлівку

Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає

Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає

Фото: Facebook

Від початку поточної доби, 29 жовтня, порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації задокументовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, неподалік Новомихайлівки зафіксовано кілька неприцільних пострілів із ручного протитанкового гранатомета.

Крім того, на ділянках уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано більше 6 га території та передано на знищення 58 вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, минулої доби бойовики чотири рази порушили режим "тиші", один військовий поранений.