Доба на Донбасі: бойовики обстріляли Новомихайлівку
Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає
Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає
Від початку поточної доби, 29 жовтня, порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації задокументовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».
Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Так, неподалік Новомихайлівки зафіксовано кілька неприцільних пострілів із ручного протитанкового гранатомета.
Крім того, на ділянках уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано більше 6 га території та передано на знищення 58 вибухонебезпечних предметів.
#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Thursday, October 29, 2020
Нагадаємо, минулої доби бойовики чотири рази порушили режим "тиші", один військовий поранений.
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