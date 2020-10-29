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Доба на Донбасі: бойовики обстріляли Новомихайлівку
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29 жовтня 2020, 17:23 5

Доба на Донбасі: бойовики обстріляли Новомихайлівку

29 жовтня 2020, 17:23 5
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Бойових втрат і поранень серед українських захисників немає
Фото: Facebook
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Від початку поточної доби, 29 жовтня, порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації задокументовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, неподалік Новомихайлівки зафіксовано кілька неприцільних пострілів із ручного протитанкового гранатомета.

Крім того, на ділянках уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано більше 6 га території та передано на знищення 58 вибухонебезпечних предметів.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Thursday, October 29, 2020

Нагадаємо, минулої доби бойовики чотири рази порушили режим "тиші", один військовий поранений.

Донбас ООС мінування обстріл штаб
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