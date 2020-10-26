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26 жовтня 2020, 16:23 3

Незаконна агітація на Закарпатті: МЗС вручило ноту протесту послу Угорщини

26 жовтня 2020, 16:23 3
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Глава МЗС Угорщини агітував за партію угорців у день виборів
Глава МЗС Угорщини агітував за партію угорців у день виборів
Фото: із відкритих джерел
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Міністерство закордонних справ України вручило ноту протесту послу Угорщини через незаконну агітацію угорських чиновників осіб за одну з партій.

Про це повідомляється на офіційному сайті МЗС, передає RegioNews.

Повідомляється, що до МЗС був запрошений посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто, йому була вручена нота протесту.

Угорському дипломату доведено позицію МЗС щодо неприпустимості виголошення у публічному просторі заяв офіційними особами Угорщини... із закликами до громадян України угорського походження голосувати за Партію угорців – Товариство угорської культури Закарпаття”, - йдеться в повідомленні.

У зовнішньополітичному відомстві зазначили, що такі дії угорських посадовців суперечать статті 60 Закону України "Про місцеві вибори”, а також статті 57 Виборчого кодексу України, якими заборонено іноземцям брати участь у передвиборчій агітації.

Нагадаємо, глава МЗС Угорщини закликав підтримати на виборах одну з політичних партій в Україні.

Згодом Україна відреагувала на агітацію глави МЗС Угорщини за одну із партій.

Україна МЗС Ужгород посол агітація Угорщина протест
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