У парламенті готують звернення до Венедіктової через спроби захоплення влади суддями КСУ

Звернення подає народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин

Звернення подає народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин

Фото з відкритих джерел

Депутат від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин заявив, що подає генеральному прокурору заяву про можливе скоєння злочину суддями Конституційного Суду через їхнє скандальне рішення щодо антикорупційного законодавства.

Як передає RegioNews, про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, у діях суддів КСУ вбачаються ознаки кримінального злочину, передбаченого частиною першою статті 109 Кримінального кодексу України – дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

"Вони полягають у перевищенні КСУ своїх конституційних повноважень шляхом перебирання на себе функцій парламенту і органів виконавчої влади. Судді не мали права позбавляти НАЗК права доступу до реєстрів, врегульовувати конфлікт інтересів, вести облік декларацій тощо", – заявив Юрчишин.

Народний обранець зазначив, що таким рішенням судді поставили під загрозу призначення на посади посадових осіб і встановлення результатів місцевих виборів, оскільки неможливо буде провести спецперевірку НАЗК, без якої призначення не відбувається.

"Більш того, КСУ не мав права встановлювати, що є злочином (а він пише про відсутність суспільної небезпеки в недостовірному декларуванні), оскільки це виключно повноваження парламенту", - наголосив він.

Депутат зазначив, що за вчинення такого кримінального злочину суддям "світить" тюремний строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

До уваги Офіс Генерального прокурора та персонально Ірина Венедіктова. Разом з юристами Голос перш за все Maksym... Posted by Ярослав Юрчишин on Thursday, October 29, 2020

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що суперечить Конституції статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування. Згодом у Зеленського відреагували на рішення КСУ по деклараціях.

28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

Представник президента у Конституційному Суді Федір Веніславський вважає юридично слабко вмотивованим рішення КС про визнання неконституційною статті 366-1 Кримінального кодексу щодо покарання за недостовірне декларування.

Водночас в Офісі президента не виключають заміну суддів Конституційного суду України через скандальні рішення щодо декларування.