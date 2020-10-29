В парламенте готовят обращение к Венедиктовой из-за попытки захвата власти судьями КСУ

Обращение подает народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин

Обращение подает народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин

Фото из открытых источников

Депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин заявил, что подает генеральному прокурору заявление о возможном совершении преступления судьями Конституционного Суда за их скандальное решение относительно антикоррупционного законодательства.

Как передает RegioNews, об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, в действиях судей КСУ усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного частью первой статьи 109 Уголовного кодекса Украины – действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти.

"Они заключаются в превышении КСУ своих конституционных полномочий путем возложения на себя функций парламента и органов исполнительной власти. Судьи не имели права лишать НАПК права доступа к реестрам, решать конфликт интересов, вести учет деклараций и тому подобное", – заявил Юрчишин.

Народный избранник отметил, что таким решением судьи поставили под угрозу назначения на должности должностных лиц и установление результатов местных выборов, поскольку невозможно будет провести спецпроверку НАПК, без которой назначение не происходит.

"Более того, КСУ не имел права устанавливать, что является преступлением (а он пишет об отсутствии общественной опасности при недостоверном декларировании), поскольку это исключительно полномочия парламента", - подчеркнул он.

Депутат отметил, что за совершение такого уголовного преступления судьям "светит" тюремный срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

вниманию Офис Генерального прокурора и персонально Ирина Венедиктова. Вместе с юристами Голос прежде всего Maksym... Posted by Ярослав Юрчишин on Thursday, October 29, 2020

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал противоречащей Конституции статью 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование. Позже у Зеленского отреагировали на решение КСУ по декларациям.

28 октября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

Представитель президента в Конституционном Суде Федор Вениславский считает юридически слабо мотивированным решение КС о признании неконституционной статьи 366-1 Уголовного кодекса относительно наказания за недостоверное декларирование.

Тем временем в Офисе президента не исключают замену судей Конституционного суда Украины за скандальные решения относительно декларирования.