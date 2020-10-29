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29 жовтня 2020, 16:33 3

Скандальне рішення КСУ: у "Слузі народу” обіцяють виправити ситуацію

29 жовтня 2020, 16:33 3
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Для врегулювання ситуації буде розроблена "карта руху"
Для врегулювання ситуації буде розроблена "карта руху"
Фото: flickr
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Рішення Конституційного суду про скасування системи електронного декларування є ганебним і нелогічним, найближчим часом становище буде виправлено.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив депутат від фракції "Слуга народу" Іван Шинкаренко, передає RegioNews.

Верховна Рада в найближчі місяці це питання виправить, все повернеться на свої місця. Чиновники, депутати та інші будуть декларувати свої статки, витрати і прибуток, держава і НАЗК контролюватимуть всі несанкціоновані надходження і незаконне збагачення", - заявив нардеп.

Він додав, що поки що доступ до реєстрів неможливий, але Верховна Рада шляхом ухвалення закону виправить зауваження, на які спирався Конституційний суд.

Думаю, буде розроблена "карта руху" для врегулювання ситуації... Це рішення не буде оскаржене, просто за рахунок законопроектів буде врегульовано це питання. За кілька місяців не трапиться нічого страшного, якщо поки НАЗК не має доступу до реєстрів, ми нічого не втратимо, і корупціонери нічого не зможуть приховати", - додав Шинкаренко.

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд України визнав такою, що суперечить Конституції статтю 366-1 Кримінального кодексу про покарання за недостовірне декларування. Згодом у Зеленського відреагували на рішення КСУ по деклараціях.

28 жовтня Національне агентство з питань запобігання корупції закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

КСУ декларацїї Слуга народа Верховна Рада закон
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