Скандальное решение КСУ: в "Слуге народа" обещают исправить ситуацию

Для урегулирования ситуации будет разработана "карта движения"

Для урегулирования ситуации будет разработана "карта движения"

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Решение Конституционного суда об отмене системы электронного декларирования является позорным и нелогичным, в ближайшее время ситуация будет исправлена.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил депутат от фракции "Слуга народа" Иван Шинкаренко, передает RegioNews.

Верховная Рада в ближайшие месяцы этот вопрос исправит, все вернется на свои места. Чиновники, депутаты и другие будут декларировать свои доходы, расходы и прибыль, государство и НАПК будут контролировать все несанкционированные поступления и незаконное обогащение", - заявил нардеп.

Он добавил, что пока доступ к реестрам невозможен, но Верховная Рада путем принятия закона исправит замечания, на которые опирался Конституционный суд.

Думаю, будет разработана "карта движения" для урегулирования ситуации ... Это решение не будет обжаловано, просто за счет законопроектов будет урегулирован этот вопрос. За несколько месяцев не случится ничего страшного, если пока НАПК не имеет доступа к реестрам, мы ничего не потеряем, и коррупционеры ничего не смогут скрыть", - добавил Шинкаренко.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал противоречащей Конституции статью 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование. Позже у Зеленского отреагировали на решение КСУ по декларациям.

28 октября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.