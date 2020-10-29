18:26  29 октября
Во Львове ТИК объявила окончательные результаты выборов мэра
16:01  29 октября
Более 60 депутатов Рады переболели коронавирусом - Разумков
17:23  29 октября
Сутки на Донбассе: боевики обстреляли Новомихайловку
UA | RU
UA | RU
29 октября 2020, 16:33 5

Скандальное решение КСУ: в "Слуге народа" обещают исправить ситуацию

29 октября 2020, 16:33 5
Читайте також українською мовою
Для урегулирования ситуации будет разработана "карта движения"
Для урегулирования ситуации будет разработана "карта движения"
Фото: flickr
Читайте також
українською мовою

Решение Конституционного суда об отмене системы электронного декларирования является позорным и нелогичным, в ближайшее время ситуация будет исправлена.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил депутат от фракции "Слуга народа" Иван Шинкаренко, передает RegioNews.

Верховная Рада в ближайшие месяцы этот вопрос исправит, все вернется на свои места. Чиновники, депутаты и другие будут декларировать свои доходы, расходы и прибыль, государство и НАПК будут контролировать все несанкционированные поступления и незаконное обогащение", - заявил нардеп.

Он добавил, что пока доступ к реестрам невозможен, но Верховная Рада путем принятия закона исправит замечания, на которые опирался Конституционный суд.

Думаю, будет разработана "карта движения" для урегулирования ситуации ... Это решение не будет обжаловано, просто за счет законопроектов будет урегулирован этот вопрос. За несколько месяцев не случится ничего страшного, если пока НАПК не имеет доступа к реестрам, мы ничего не потеряем, и коррупционеры ничего не смогут скрыть", - добавил Шинкаренко.

Напомним, 27 октября Конституционный Суд Украины признал противоречащей Конституции статью 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование. Позже у Зеленского отреагировали на решение КСУ по декларациям.

28 октября Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции закрыло доступ к Единому государственному реестру деклараций.

КСУ декларации Слуга народа Верховная Рада закон
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Во второй тур местных выборов в областных центрах выходят двое представителей партии "Слуга народа"
29 октября 2020, 16:18
Более 60 депутатов Рады переболели коронавирусом - Разумков
29 октября 2020, 16:01
Представитель президента в КСУ раскритиковал решение суда об электронных декларациях
29 октября 2020, 15:37
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
20 октября 2020
Андрей Мартынов: Если в Борщаговской ОТГ и дальше останется старая власть, будет трагедия
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
Все видео »
Пролет глав ОГА мимо мэрских кресел. Почему проиграли Кучер, Борзов и Коваль
Выборы в Мариуполе: почему слухи о пророссийском реванше выглядят сильно преувеличенными
Все публикации »
Виктор Небоженко
Владимир Паниотто
Виктор Таран
Все блоги »