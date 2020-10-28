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28 жовтня 2020, 17:07 3

У Кабміні заявили, що ситуація з авіатехнікою Збройних Сил незадовільна

28 жовтня 2020, 17:07 3
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Для Міністерства оборони планують закупити нові літаки
Для Міністерства оборони планують закупити нові літаки
Фото: із відкритих джерел
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Ситуація з авіаційною технікою Збройних сил України незадовільна, однак літаки, які є у армії, експлуатувати можна.

Про це на брифінгу сказав віце-прем'єр-міністр Олег Уруський, передає RegioNews.

Ситуація із забезпеченням авіаційної технікою наших Збройних сил є незадовільною. Але це не означає, що наявні літаки в ЗСУ не можна експлуатувати", - заявив віце-прем'єр.

Він додав, що Кабмін почав вживати заходів щодо заміни авіапарку, зокрема, планується у цьому і в наступному році закупити літаки АН-178 і Ан-74 для Міністерства оборони.

Коментуючи плани командування Повітряних сил закупити іноземні бойові літаки, Уруський сказав, що це питання має бути розглянуте і проаналізоване на рівні Ради національної безпеки і оборони, а також президента.

Нагадаємо, в уряді назвали остаточні причини катастрофи АН-26.

ЗСУ Олег Уруський авіація Кабмін уряд
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