У Кабміні заявили, що ситуація з авіатехнікою Збройних Сил незадовільна

Для Міністерства оборони планують закупити нові літаки

Для Міністерства оборони планують закупити нові літаки

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Ситуація з авіаційною технікою Збройних сил України незадовільна, однак літаки, які є у армії, експлуатувати можна.

Про це на брифінгу сказав віце-прем'єр-міністр Олег Уруський, передає RegioNews.

Ситуація із забезпеченням авіаційної технікою наших Збройних сил є незадовільною. Але це не означає, що наявні літаки в ЗСУ не можна експлуатувати", - заявив віце-прем'єр.

Він додав, що Кабмін почав вживати заходів щодо заміни авіапарку, зокрема, планується у цьому і в наступному році закупити літаки АН-178 і Ан-74 для Міністерства оборони.

Коментуючи плани командування Повітряних сил закупити іноземні бойові літаки, Уруський сказав, що це питання має бути розглянуте і проаналізоване на рівні Ради національної безпеки і оборони, а також президента.

Нагадаємо, в уряді назвали остаточні причини катастрофи АН-26.