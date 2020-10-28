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28 жовтня 2020, 15:41 3

Пожежі на Харківщині: Кабмін виділив на допомогу постраждалим 3,3 млн грн

28 жовтня 2020, 15:41 3
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Харківську область спіткали масштабні пожежі у вересні
Харківську область спіткали масштабні пожежі у вересні
КМУ
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Кабінет міністрів виділив 3,3 млн грн на допомогу родинам, які постраждали внаслідок пожеж на Харківщині минулого місяця.

Про це він написав у Telegram за підсумками сьогоднішнього засідання уряду, інформує RegioNews.

Шмигаль наголосив, що внаслідок пожежі у вересні в Харківській області згоріло понад 20 будинків.

"Як ми й обіцяли, українці, які зіштовхнулися з наслідками надзвичайних ситуацій та стихійних лих, обов’язково отримають підтримку держави", - написав він.

Нагадаємо, на початку вересня Харківщину спіткали страшні пожежі. Тоді ж у президента обіцяли допомогти постраждалим в результаті пожеж на Харківщині.

Кабмін допомога гроші Харківська область уряд
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