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28 жовтня 2020, 15:24 2

З наступного року громади перейдуть на прямі відносини з держбюджетом, - Шмигаль

28 жовтня 2020, 15:24 2
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Райони більше не будуть втручатися до бюджетів громад
Фото: Кабмін
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З 1 січня 2021 року всі громади перейдуть на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом.

Про це в Telegram повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає RegioNews.

За його словами, багато громад будуть формувати бюджет вперше, а частина з них переформатується через зміни в адміністративно-територіальному устрої.

З огляду на це, важливо не затягувати розгляд Державного бюджету на 2021 рік. Це безпосередньо впливатиме на тривалість формування місцевих бюджетів", - повідомив прем'єр-міністр.

Він додав, що нові райони і об'єднані територіальні громади повинні мати час на прийняття власних бюджетів.

Тому прошу і закликаю парламентаріїв якнайшвидше розглянути і прийняти Бюджет на 2021 рік. Прошу бути реалістичними в своїх запитах і враховувати реалії часу", - підсумував глава Уряду.

Нагадаємо, Шмигаль доручив головам ОДА забезпечити лікарняні ліжка киснем на 80%

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