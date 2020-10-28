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28 октября 2020, 17:07 3

В Кабмине заявили, что ситуация с авиатехникой Вооруженных Сил неудовлетворительная

28 октября 2020, 17:07 3
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Для Министерства обороны планируют закупить новые самолеты
Для Министерства обороны планируют закупить новые самолеты
Фото: из открытых источников
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Ситуация с авиационной техникой Вооруженных сил Украины неудовлетворительная, однако самолеты, которые есть в армии, можно эксплуатировать.

Об этом на брифинге сказал вице-премьер-министр Олег Уруский, передает RegioNews.

Ситуация с обеспечением авиационной техникой наших Вооруженных сил неудовлетворительная. Но это не значит, что имеющиеся самолеты в ВСУ нельзя эксплуатировать", - заявил вице-премьер.

Он добавил, что Кабмин начал принимать меры по замене авиапарка, в частности, планируется в этом и в следующем году закупить самолеты АН-178 и Ан-74 для Министерства обороны.

Комментируя планы командования Воздушных сил закупить иностранные боевые самолеты, Уруский сказал, что этот вопрос должен быть рассмотрен и проанализирован на уровне Совета национальной безопасности и обороны, а также президента.

Напомним, в правительстве назвали окончательные причины крушения АН-26.

ВСУ Олег Уруский авиация Кабмин правительство
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