В Кабмине заявили, что ситуация с авиатехникой Вооруженных Сил неудовлетворительная

Для Министерства обороны планируют закупить новые самолеты

Для Министерства обороны планируют закупить новые самолеты

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Ситуация с авиационной техникой Вооруженных сил Украины неудовлетворительная, однако самолеты, которые есть в армии, можно эксплуатировать.

Об этом на брифинге сказал вице-премьер-министр Олег Уруский, передает RegioNews.

Ситуация с обеспечением авиационной техникой наших Вооруженных сил неудовлетворительная. Но это не значит, что имеющиеся самолеты в ВСУ нельзя эксплуатировать", - заявил вице-премьер.

Он добавил, что Кабмин начал принимать меры по замене авиапарка, в частности, планируется в этом и в следующем году закупить самолеты АН-178 и Ан-74 для Министерства обороны.

Комментируя планы командования Воздушных сил закупить иностранные боевые самолеты, Уруский сказал, что этот вопрос должен быть рассмотрен и проанализирован на уровне Совета национальной безопасности и обороны, а также президента.

Напомним, в правительстве назвали окончательные причины крушения АН-26.