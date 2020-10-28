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28 жовтня 2020, 14:55 10

В уряді назвали остаточні причини катастрофи АН-26

28 жовтня 2020, 14:55 10
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Серед причин - недостатня професійна підготовка екіпажу до особливих ситуацій, зльоти конвеєром
Серед причин - недостатня професійна підготовка екіпажу до особливих ситуацій, зльоти конвеєром
ДСНС
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Урядова комісія з розслідування катастрофи АН-26 назвала причини аварії, в результаті якої загинули курсанти.

Їх озвучив голова комісії, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський на засіданні уряду, інформує RegioNews.

За його словами, головними причинами аварії стали відсутність дієвого контролю за організацією польотів з боку посадових осіб Харківського національного університету повітряних сил імені Кожедуба, системні порушення правил польотів в університеті.

Також причинами є недостатня професійна підготовка екіпажу до особливих ситуацій, зльоти конвеєром (виконувався 6 політ поспіль), відмова системи управління двигуна, порушення планової таблиці польотів.

Таким чином Урський назвав 6 небезпечних факторів, які призвели до аварії літака:

  • відмова системи ПРТ-24 з системи управління лівого двигуна;
  • екіпаж не зміг вирівняти тягу лівого та правого двигуна;
  • випуск екіпажем закрилків на етапі заходу на посадку;
  • несвоєчасне переведення літака на зниження та помилкова побудова зниження;
  • штучне створення несиметричності тяги головної установки;
  • неусунення ковзання.

Нагадаємо,25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.

27 вересня рятувальники завершили роботи на місці авіакатастрофи під Харковом.

Кабмін міністр літак Харківська область уряд
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