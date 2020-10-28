В уряді назвали остаточні причини катастрофи АН-26

Серед причин - недостатня професійна підготовка екіпажу до особливих ситуацій, зльоти конвеєром

Серед причин - недостатня професійна підготовка екіпажу до особливих ситуацій, зльоти конвеєром

ДСНС

Урядова комісія з розслідування катастрофи АН-26 назвала причини аварії, в результаті якої загинули курсанти.

Їх озвучив голова комісії, віцепрем'єр-міністр, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський на засіданні уряду, інформує RegioNews.

За його словами, головними причинами аварії стали відсутність дієвого контролю за організацією польотів з боку посадових осіб Харківського національного університету повітряних сил імені Кожедуба, системні порушення правил польотів в університеті.

Також причинами є недостатня професійна підготовка екіпажу до особливих ситуацій, зльоти конвеєром (виконувався 6 політ поспіль), відмова системи управління двигуна, порушення планової таблиці польотів.

Таким чином Урський назвав 6 небезпечних факторів, які призвели до аварії літака:

відмова системи ПРТ-24 з системи управління лівого двигуна;

екіпаж не зміг вирівняти тягу лівого та правого двигуна;

випуск екіпажем закрилків на етапі заходу на посадку;

несвоєчасне переведення літака на зниження та помилкова побудова зниження;

штучне створення несиметричності тяги головної установки;

неусунення ковзання.

Нагадаємо,25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.

27 вересня рятувальники завершили роботи на місці авіакатастрофи під Харковом.