Кабмин назначил нового руководителя Государственной таможенной службы

Главным таможенником страны стал гендиректор аэропорта "Борисполь"

Главным таможенником страны стал гендиректор аэропорта "Борисполь"

Фото: из открытых источников

Кабинет министров Украины на заседании 28 октября назначил Павла Рябикина на должность главы Государственной таможенной службы.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания правительства, передает RegioNews.

Известно, что на прошлой неделе Кабинет Министров уволил исполняющего обязанности председателя Государственной таможенной службы Андрея Павловского и временно вместо него назначил Евгения Ентиса.

Рябикин стал гендиректором "Борисполя" в марте 2017 года, до этого он был заместителем председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

До этого Павел Рябикин успел поработать народным депутатом трех созывов, заместителем министра транспорта и связи, а также послом Украины в Дании.

Напомним, Кабмин уволил главу таможенной службы и назначил нового руководителя.