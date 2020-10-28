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28 октября 2020, 16:07 1

Кабмин назначил нового руководителя Государственной таможенной службы

28 октября 2020, 16:07 1
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Главным таможенником страны стал гендиректор аэропорта "Борисполь"
Главным таможенником страны стал гендиректор аэропорта "Борисполь"
Фото: из открытых источников
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Кабинет министров Украины на заседании 28 октября назначил Павла Рябикина на должность главы Государственной таможенной службы.

Об этом стало известно из онлайн-трансляции заседания правительства, передает RegioNews.

Известно, что на прошлой неделе Кабинет Министров уволил исполняющего обязанности председателя Государственной таможенной службы Андрея Павловского и временно вместо него назначил Евгения Ентиса.

Рябикин стал гендиректором "Борисполя" в марте 2017 года, до этого он был заместителем председателя Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

До этого Павел Рябикин успел поработать народным депутатом трех созывов, заместителем министра транспорта и связи, а также послом Украины в Дании.

Напомним, Кабмин уволил главу таможенной службы и назначил нового руководителя.

таможня Кабмин руководитель назначение Денис Шмыгаль
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