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27 жовтня 2020, 21:41 1

Глава "Укравтодору" прокоментував ремонт доріг за кошти "коронавірусного" Фонду

27 жовтня 2020, 21:41 1
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Зазначений спецфонд просто "неправильно" назвали
Зазначений спецфонд просто "неправильно" назвали
Фото: Цензор.нет
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Назва спеціально створеного Фонду протидії поширенню СOVID-19 є комунікаційним промахом уряду, а виділення додаткових 35 млрд грн на ремонт доріг з бюджету було заплановано ще до пандемії.

Про це заявив голова Державного агентства автомобільних доріг Олександр Кубраков, передає RegioNews з посиланням на Бабель.

Відповідаючи на питання, чому більше половини коштів Фонду по боротьбі з СOVID-19 направили на ремонт доріг, Кубраков відповів:

У нас плани не змінювалися. Ми почали обговорювати всередині в грудні, а представили офіційно в січні. Спочатку було фінансування на рівні 85 млрд грн на 4 200 км державних доріг. Планувалося, що 35 млрд ми отримаємо з коштів, які "Газпром" у вигляді штрафів виплатив "Нафтогазу". Коли проводили секвестр бюджету, створили спецфонд, який вдало назвали COVID-фондом. Насправді "Нафтогаз" перерахував 27-28 млрд до бюджету України, їх помістили у фонд, звідки нам сумарно видали 35 млрд. Я думаю, наш комунікаційний промах, що спецфонд сформувався як COVID-фонд".

Нагадаємо, Уряд забрав гроші у онкохворих на ремонт доріг: з'явилося пояснення такого рішення

коронавірус бюджетні кошти фонд дороги Укравтодор
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