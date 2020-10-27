Глава "Укравтодору" прокоментував ремонт доріг за кошти "коронавірусного" Фонду

Про це заявив голова Державного агентства автомобільних доріг Олександр Кубраков, передає RegioNews з посиланням на Бабель.

Відповідаючи на питання, чому більше половини коштів Фонду по боротьбі з СOVID-19 направили на ремонт доріг, Кубраков відповів:

У нас плани не змінювалися. Ми почали обговорювати всередині в грудні, а представили офіційно в січні. Спочатку було фінансування на рівні 85 млрд грн на 4 200 км державних доріг. Планувалося, що 35 млрд ми отримаємо з коштів, які "Газпром" у вигляді штрафів виплатив "Нафтогазу". Коли проводили секвестр бюджету, створили спецфонд, який вдало назвали COVID-фондом. Насправді "Нафтогаз" перерахував 27-28 млрд до бюджету України, їх помістили у фонд, звідки нам сумарно видали 35 млрд. Я думаю, наш комунікаційний промах, що спецфонд сформувався як COVID-фонд".