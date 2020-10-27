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27 жовтня 2020, 18:32 3

Уряд забрав гроші у онкохворих на ремонт доріг: з'явилося пояснення такого рішення

27 жовтня 2020, 18:32 3
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Рішення про перерозподіл буде погоджено з бюджетним комітетом
Рішення про перерозподіл буде погоджено з бюджетним комітетом
КМУ
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У Кабінеті міністрів пояснили перенаправлення грошей з програми онкозахворювань на ремонт доріг. Рішення щодо перерозподілу коштів ухвалила Міжвідомча комісія з питань державних інвестиційних проєктів.

Про це інформує RegioNews з посиланням на Урядовий портал.

У Кабміні зазначили, що рішення комісії про перерозподіл прийняте на підставі моніторингу реалізації проєкту у 2020 році (сума використаних коштів за 8 місяців поточного року становить 0,4%) і неможливості його реалізації у цьому році.

"Уряд... підтримав рішення комісії щодо перерозподілу коштів з необхідністю передбачення цих коштів для завершення даного проєкту у 2021 році. З цією метою Мінекономіки внесено постанову, яка забезпечить виконання цього рішення у наступному році", - сказано у повідомленні.

Там також наголосили, що рішення про перерозподіл буде погоджено з бюджетним комітетом.

Нагадаємо, раніше у Мінфіні повідомили, що з Фонду боротьби з COVID-19 витрачено 34,1 млрд гривень з 66 млрд гривень, що становить 52% від загальної суми.

Кабмін Україна гроші хвороба уряд
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