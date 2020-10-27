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27 октября 2020, 21:41 1

Глава "Укравтодора" прокомментировал ремонт дорог за средства "коронавирусного" Фонда

27 октября 2020, 21:41 1
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Указанный спецфонд просто "неправильно" назвали
Указанный спецфонд просто "неправильно" назвали
Фото: Цензор.нет
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Название специально созданного Фонда противодействия распространению СOVID-19 является коммуникационным промахом правительства, а выделение дополнительных 35 млрд грн на ремонт дорог из бюджета было запланировано еще до пандемии.

Об этом заявил глава Государственного агентства автомобильных дорог Александр Кубраков, передает RegioNews со ссылкой на Бабель.

Отвечая на вопрос, почему больше половины средств Фонда по борьбе с СOVID-19 направили на ремонт дорог, Кубраков ответил:

У нас планы не менялись. Мы начали их обсуждать внутри в декабре, а представили официально в январе. Изначально было финансирование на уровне 85 млрд грн на 4 200 км государственных дорог. Планировалось, что 35 млрд мы получим из средств, которые "Газпром" в виде штрафов выплатил "Нафтогазу". Когда проводили секвестр бюджета, создали спецфонд, который удачно назвали COVID-фондом. На самом деле "Нафтогаз" перечислил 27-28 млрд в бюджет Украины, их поместили в фонд, откуда нам суммарно выдали 35 млрд. Я думаю, наш коммуникационный промах, что спецфонд сформировался как COVID-фонд".

Напомним, Правительство забрало деньги у онкобольных на ремонт дорог: появилось объяснение такого решения

коронавирус бюджетные деньги фонд дороги Укравтодор
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