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27 жовтня 2020, 17:48 1

Прокуратура повідомила про підозру постачальнику медвиробів для кардіоцентрів

27 жовтня 2020, 17:48 1
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Завищуючи ціни недобросовісний постачальник привласнив 25 млн грн державних коштів
Завищуючи ціни недобросовісний постачальник привласнив 25 млн грн державних коштів
Фото: Офіс Генпрокурора
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Прокуратура повідомила про підозру службовим особам підприємства-дистриб’ютора, які шляхом завищення цін на медичні вироби заволоділи коштами державних та комунальних медичних закладів України на суму понад 25 млн гривень.

Про це пише RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, починаючи з 2015 року, службові особи компанії з метою отримання надприбутків від продажу медичних виробів, що використовуються для складних кардіологічних операцій, підміняли оригінальні документи виробника на підроблені, зазначаючи при цьому завищену вартість товарів, а продавцем – іншу іноземну компанію. При цьому вартість окремих медвиробів - стентів, катетерів тощо завищувалась у 2-3 рази.

Таким чином, постачальник штучно завищував ціни на медичні вироби, які до березня 2019 року були контрольованими державою та передбачали граничну надбавку до закупівельної ціни не вище ніж 10%.

Для надання вигляду законності своїй діяльності представники компанії застосовували заначену надбавку до вже завищених цін, зазначених у підроблених ввізних документах, та надалі реалізовували медвироби на відкритих конкурсних торгах закладам охорони здоров’я у Києві, Одесі, Херсоні, Львові, Полтаві, Вінниці та Хмельницькому.

Збитки, завдані державному та місцевим бюджетам, експерти оцінили у понад 25 млн грн.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Нагадаємо, у Запоріжжі на реконструкції обласного кардіоцентру вкрали 5 мільйонів гривень .

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