Прокуратура повідомила про підозру постачальнику медвиробів для кардіоцентрів

Завищуючи ціни недобросовісний постачальник привласнив 25 млн грн державних коштів

Завищуючи ціни недобросовісний постачальник привласнив 25 млн грн державних коштів

Фото: Офіс Генпрокурора

Про це пише RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.



За даними слідства, починаючи з 2015 року, службові особи компанії з метою отримання надприбутків від продажу медичних виробів, що використовуються для складних кардіологічних операцій, підміняли оригінальні документи виробника на підроблені, зазначаючи при цьому завищену вартість товарів, а продавцем – іншу іноземну компанію. При цьому вартість окремих медвиробів - стентів, катетерів тощо завищувалась у 2-3 рази.



Таким чином, постачальник штучно завищував ціни на медичні вироби, які до березня 2019 року були контрольованими державою та передбачали граничну надбавку до закупівельної ціни не вище ніж 10%.



Для надання вигляду законності своїй діяльності представники компанії застосовували заначену надбавку до вже завищених цін, зазначених у підроблених ввізних документах, та надалі реалізовували медвироби на відкритих конкурсних торгах закладам охорони здоров’я у Києві, Одесі, Херсоні, Львові, Полтаві, Вінниці та Хмельницькому.



Збитки, завдані державному та місцевим бюджетам, експерти оцінили у понад 25 млн грн.



Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.

Нагадаємо, у Запоріжжі на реконструкції обласного кардіоцентру вкрали 5 мільйонів гривень .