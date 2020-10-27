Кандидатів у мери, які пройдуть до другого туру, запрошують на дебати
Кандидатів у мери, які вийдуть до другого туру виборів, телерадіокомпанія "UA: Суспільне" запрошує на публічні дебати в ток-шоу "Виборчий округ. Дебати".
Про це повідомляється на корпоративному сайті "Суспільного", передає RegioNews.
Відомо, що розклад ефірів і список запрошених учасників повідомлять після оголошення територіальними виборчими комісіями офіційних результатів місцевих виборів.
За словами генерального продюсера регіонального мовлення "Суспільного" Марії Фрей, майданчиком для дебатів кандидатів готові стати філії телерадіокомпанії у тих регіонах, де відбудеться другий тур виборів мерів.
Прийти на дебати у філію Суспільного — це бути чесним зі своєю громадою і відкритим до діалогу з опонентами на незалежному майданчику”, — сказала Фрей.
Повідомляється, що на дебатах будуть блоки із обговорення поточних місцевих проблем, питань про розуміння життя людей у регіонах, перехресні опитування та підсумкові виступи.
Нагадаємо, підрахунок голосів виборців завершили на понад 90% дільничних комісій – ЦВК.