Кандидатів у мери, які пройдуть до другого туру, запрошують на дебати

На дебатах будуть блоки із обговорення проблем у регіонах

На дебатах будуть блоки із обговорення проблем у регіонах

Фото: flickr

Кандидатів у мери, які вийдуть до другого туру виборів, телерадіокомпанія "UA: Суспільне" запрошує на публічні дебати в ток-шоу "Виборчий округ. Дебати".

Про це повідомляється на корпоративному сайті "Суспільного", передає RegioNews.

Відомо, що розклад ефірів і список запрошених учасників повідомлять після оголошення територіальними виборчими комісіями офіційних результатів місцевих виборів.

За словами генерального продюсера регіонального мовлення "Суспільного" Марії Фрей, майданчиком для дебатів кандидатів готові стати філії телерадіокомпанії у тих регіонах, де відбудеться другий тур виборів мерів.

Прийти на дебати у філію Суспільного — це бути чесним зі своєю громадою і відкритим до діалогу з опонентами на незалежному майданчику”, — сказала Фрей.

Повідомляється, що на дебатах будуть блоки із обговорення поточних місцевих проблем, питань про розуміння життя людей у регіонах, перехресні опитування та підсумкові виступи.

Нагадаємо, підрахунок голосів виборців завершили на понад 90% дільничних комісій – ЦВК.