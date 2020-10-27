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27 октября 2020, 17:26 4

Кандидатов в мэры, которые пройдут во второй тур, приглашают на дебаты

27 октября 2020, 17:26 4
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На дебатах будут блоки по обсуждению проблем в регионах
На дебатах будут блоки по обсуждению проблем в регионах
Фото: flickr
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Кандидатов в мэры, которые выйдут во второй тур выборов, телерадиокомпания "UA: Суспільне" приглашает на публичные дебаты в ток-шоу "Избирательный округ. Дебаты".

Об этом сообщается на корпоративном сайте "Суспільного", передает RegioNews.

Известно, что расписание эфиров и список приглашенных участников сообщат после объявления территориальными избирательными комиссиями официальных результатов местных выборов.

По словам генерального продюсера регионального вещания "Суспільного" Марии Фрей, площадкой для дебатов кандидатов готовы стать филиалы телерадиокомпании в тех регионах, где состоится второй тур выборов мэров.

Прийти на дебаты в филиал Суспільного - это быть честным со своей общиной и открытым к диалогу с оппонентами на независимой площадке", - сказала Фрей.

Сообщается, что на дебатах будут блоки по обсуждению текущих местных проблем, вопросы о понимании жизни людей в регионах, перекрестные опросы и итоговые выступления.

Напомним, подсчет голосов избирателей завершили более 90% участковых комиссий – ЦИК.

Местные выборы дебаты Кандидат мер второй тур
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