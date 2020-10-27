Поліція перевіряє фейкову виборчу дільницю на Миколаївщині

Йдеться про дільницю в селі Чаусово-2 Первомайського району Миколаївщини

Йдеться про дільницю в селі Чаусово-2 Первомайського району Миколаївщини

Фото з відкритих джерел

Правоохоронці проводять перевірку щодо ситуації з незаконними виборами голови і депутатів сільської ради, які були проведені в селі Чаусово-2 Первомайського району Миколаївщини.

Наразі вирішується питання щодо надання даній події правової кваліфікації, повідомила речниця ГУ Нацполіції України в Миколаївській області Олена Бережна, інформує RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Як відомо 25 жовтня в селі Чаусово-2 Первомайського району було створено самопроголошену виборчу дільницю, де селяни начебто обирали свого голову та депутатів. Жодних правових наслідків ця подія наразі не має", - сказала Бережна.

Вона наголосила, що ніхто із заявою про злочин не звертався. Проте поліція проводить перевірку даної ситуації, вирішується питання щодо надання правової кваліфікації цій події.

Свою точку зору на дану подію висловив у коментарі "Укрінформу" і координатор спостереження Громадянської мережі ОПОРА за виборами в Миколаївській області Дмитро Баштовий.

За його словами, відповідальність за такі дії може настати лише у тому разі, якщо люди, назвуть себе переможцями виборів і заявлять про свою владу.

"Питання в тому, чи перебиратиме Чаусівська сільрада на себе якісь владні повноваження. Тоді цим має зайнятися СБУ. Воно проінформоване про дану подію. Якщо це станеться, тоді можна буде сказати, що у нас з’являється якийсь відокремлений, незаконний орган місцевого самоврядування, який може посягати на територіальну цілісність нашої держави", – заявив Баштовий.

Він також запевнив, що спостерігачі ОПОРИ і надалі відстежуватимуть цю подію.

Нагадаємо, ще перед виборами ОПЗЖ звинуватила "Слугу народу" у блокуванні реєстрації її кандидатів на Миколаївщині.