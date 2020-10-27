У Дніпрі відкрили справу через спробу викрадення бюлетенів
У Дніпрі правоохоронці відкрили кримінальну справу через спробу викрадення бюлетенів з результатами голосування.
Про це повідомляє Нацполіція Дніпропетровської області, передає RegioNews.
26 жовтня близько 4:00 до поліції надійшло повідомлення, що по проспекту Дмитра Яворницького під час перевезення виборчої документації невідомі заволоділи бюлетенями з результатами голосування. Один зі зловмисників вихопив у представника виборчої комісії мішок з бюлетенями і почав тікати”, - йдеться в повідомленні.
Після того, як правоохоронці почали переслідувати втікача, він кинув мішок і втік. Поліцейські повернули представнику виборчої комісії бюлетені без пошкоджень.
Наразі вживаються заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до злочину, триває слідство.
Нагадаємо, організатору фейкової дільниці на Сумщині оголосили підозру.