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27 жовтня 2020, 15:04 1

У Дніпрі відкрили справу через спробу викрадення бюлетенів

27 жовтня 2020, 15:04 1
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Двоє невідомих намагалися викрасти результати голосування
Двоє невідомих намагалися викрасти результати голосування
Фото: Нацполіція
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У Дніпрі правоохоронці відкрили кримінальну справу через спробу викрадення бюлетенів з результатами голосування.

Про це повідомляє Нацполіція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

26 жовтня близько 4:00 до поліції надійшло повідомлення, що по проспекту Дмитра Яворницького під час перевезення виборчої документації невідомі заволоділи бюлетенями з результатами голосування. Один зі зловмисників вихопив у представника виборчої комісії мішок з бюлетенями і почав тікати”, - йдеться в повідомленні.

Після того, як правоохоронці почали переслідувати втікача, він кинув мішок і втік. Поліцейські повернули представнику виборчої комісії бюлетені без пошкоджень.

Наразі вживаються заходи щодо встановлення та затримання осіб, причетних до злочину, триває слідство.

Нагадаємо, організатору фейкової дільниці на Сумщині оголосили підозру.

Дніпро Місцеві вибори викрадення бюлетень кримінальна справа поліція
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