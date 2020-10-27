У Дніпрі відкрили справу через спробу викрадення бюлетенів

Про це повідомляє Нацполіція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

26 жовтня близько 4:00 до поліції надійшло повідомлення, що по проспекту Дмитра Яворницького під час перевезення виборчої документації невідомі заволоділи бюлетенями з результатами голосування. Один зі зловмисників вихопив у представника виборчої комісії мішок з бюлетенями і почав тікати”, - йдеться в повідомленні.