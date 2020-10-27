Підкуп виборців на Закарпатті: суд обрав організаторам запобіжний захід

Їх затримали під час передачі грошових коштів

Їх затримали під час передачі грошових коштів

Фото: Нацполіція

У Закарпатській області суд обрав запобіжний захід для трьох організаторів "сітки" підкупу виборців.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області, передає RegioNews.

Чоловіка, який організував мережу скупки голосів виборців на Міжгірщині, взято під варту. Відносно його спільників суд постановив визначити для них у вигляді запобіжного заходу цілодобовий домашній арешт”, - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, троє мешканців смт Міжгір’я пропонували виборцям "продати” свій голос за одного із кандидатів за одну тисячу гривень.

Їх затримали у місцевому ресторані безпосередньо під час передачі грошових коштів.

Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади.

Нагадаємо, на Закарпатті відкрили вже п’яте кримінальне провадження щодо порушення виборчого законодавства.