17:14  27 жовтня
В Україні розпочалась вакцинація від грипу – МОЗ
16:19  27 жовтня
Підрахунок голосів виборців завершили на понад 90% дільничних комісій – ЦВК
17:45  27 жовтня
Окупанти на Донбасі двічі вгатили по українських позиціях
UA | RU
UA | RU
27 жовтня 2020, 16:56 1

Підкуп виборців на Закарпатті: суд обрав організаторам запобіжний захід

27 жовтня 2020, 16:56 1
Читайте также на русском языке
Їх затримали під час передачі грошових коштів
Їх затримали під час передачі грошових коштів
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Закарпатській області суд обрав запобіжний захід для трьох організаторів "сітки" підкупу виборців.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області, передає RegioNews.

Чоловіка, який організував мережу скупки голосів виборців на Міжгірщині, взято під варту. Відносно його спільників суд постановив визначити для них у вигляді запобіжного заходу цілодобовий домашній арешт”, - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, троє мешканців смт Міжгір’я пропонували виборцям "продати” свій голос за одного із кандидатів за одну тисячу гривень.

Їх затримали у місцевому ресторані безпосередньо під час передачі грошових коштів.

Фігурантам загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади.

Нагадаємо, на Закарпатті відкрили вже п’яте кримінальне провадження щодо порушення виборчого законодавства.

кримінальна справа поліція Закарпаття Місцеві вибори підкуп виборців
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
На Львівщині директора держпідприємства підозрюють в завданні збитків на 40 мільйонів
27 жовтня 2020, 16:03
Поліція перевіряє фейкову виборчу дільницю на Миколаївщині
27 жовтня 2020, 15:33
У Дніпрі відкрили справу через спробу викрадення бюлетенів
27 жовтня 2020, 15:04
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Попередні підсумки місцевих виборів: програш "Слуги народу" та реванш "ЄС" і ОПЗЖ на тлі тріумфу регіональних еліт
Херсонщина перед вибором: прогнози та можливі конфігурації
Всі публікації »
Володимир Паніотто
Віктор Таран
Володимир Фесенко
Всі блоги »