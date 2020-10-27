Підрахунок голосів виборців завершили на понад 90% дільничних комісій – ЦВК
У шести областях порахували 100% бюлетенів
У шести областях порахували 100% бюлетенів
Підрахунок голосів виборців завершений на майже 91% дільничних комісій в Україні.
Про це повідомила Центральна виборча комісія, пише RegioNews.
Станом на 12:00 до секретаріату ЦВК надійшла інформація від майже 26,7 тисячі дільничних виборчих комісій, що становить понад 90% від загальної кількості дільниць.
Процес повністю завершений у шести регіонах: Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Сумській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.
Нагадаємо, поліція перевіряє фейкову виборчу дільницю на Миколаївщині.
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