Підрахунок голосів виборців завершили на понад 90% дільничних комісій – ЦВК

У шести областях порахували 100% бюлетенів

У шести областях порахували 100% бюлетенів

Фото з відкритих джерел

Підрахунок голосів виборців завершений на майже 91% дільничних комісій в Україні.

Про це повідомила Центральна виборча комісія, пише RegioNews.

Станом на 12:00 до секретаріату ЦВК надійшла інформація від майже 26,7 тисячі дільничних виборчих комісій, що становить понад 90% від загальної кількості дільниць.

Процес повністю завершений у шести регіонах: Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Сумській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Нагадаємо, поліція перевіряє фейкову виборчу дільницю на Миколаївщині.