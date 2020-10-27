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Підрахунок голосів виборців завершили на понад 90% дільничних комісій – ЦВК
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27 жовтня 2020, 16:19 9

Підрахунок голосів виборців завершили на понад 90% дільничних комісій – ЦВК

27 жовтня 2020, 16:19 9
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Фото з відкритих джерел
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Підрахунок голосів виборців завершений на майже 91% дільничних комісій в Україні.

Про це повідомила Центральна виборча комісія, пише RegioNews.

Станом на 12:00 до секретаріату ЦВК надійшла інформація від майже 26,7 тисячі дільничних виборчих комісій, що становить понад 90% від загальної кількості дільниць.

Процес повністю завершений у шести регіонах: Волинській, Закарпатській, Івано-Франківській, Сумській, Хмельницькій та Чернівецькій областях.

Нагадаємо, поліція перевіряє фейкову виборчу дільницю на Миколаївщині.

вибори голосування ЦВК комісія бюлетень результат виборча дільниця
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