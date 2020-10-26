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26 жовтня 2020, 15:08 11

У "Слузі народу” представили перші результати опитування Зеленського

26 жовтня 2020, 15:08 11
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В опитуванні президента взяли участь близько п’яти мільйонів осіб
В опитуванні президента взяли участь близько п’яти мільйонів осіб
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У партії “Слуга народу” представили перші результати опитування, яке ініціював президент Володимир Зеленський.

Про це повідомив голова партії Олександр Корнієнко на брифінгу, передає RegioNews.

За його словами, вже підрахували 80% бюлетенів опитування, у ньому взяли участь до п’яти мільйонів осіб.

Згідно з результатами, на запитання про довічне ув’язнення за корупцію в особливо великих масштабах 82,97% опитаних відповіли "так”, 13,87% - "ні”.

На питання про створення на Донбасі вільної економічної зони 46,70% відповіли "так”, 46,48% - "ні”.

89,60% учасників опитування схвалюють скорочення кількості депутатів до 300, а 7,12% опитаних відповіли негативно.

На питання про легалізацію медичного канабісу 64,88% учасників відповіли "так”, 29,53% не схвалюють цю ідею.

На питання "Чи потрібно Україні на міжнародному рівні порушити питання про використання гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом”, 74,21% опитаних відповіли "так”, 17,21% - "ні”.

Нагадаємо, "Слуга народу” займає перше місце на виборах до облрад - Корнієнко.

Володимир Зеленський опитування Слуга народа голосування результат
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