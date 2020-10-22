Голова ОАСК Вовк не прийшов на засідання суду з обрання йому запобіжного заходу

До суду не з’явились підозрювані та їхні захисники

До суду не з’явились підозрювані та їхні захисники

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Вищий антикорупційний суд не зміг обрати запобіжні заходи суддям Окружного адміністративного суду, оскільки вони не з’явилися на засідання.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, передає RegioNews.

Відомо, що сьогодні, 22 жовтня у Вищому антикорупційному суді мало відбутись судове засідання у справі про вчинення кримінальних злочинів головою та одним із суддів Окружного адміністративного суду міста Києва.

Згідно із клопотаннями прокурорів САП та детективів НАБУ, підозрюваним мали обрати запобіжні заходи у вигляді застави.

Проте засідання так і не відбулись, оскільки до суду не з’явились підозрювані та їхні захисники”, - йдеться в повідомленні.

У ВАСК додали, що розгляд клопотань було перенесено на 9 та на 13 годину 28 жовтня 2020 року.

Нагадаємо, раніше НАБУ викликало Павла Вовка та ще трьох суддів ОАСК для участі у слідчих діях.