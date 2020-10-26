Петиция к Зеленскому о ликвидации ОАСК набрала необходимое количество подписей

Теперь президент должен дать ответ на требования, указанные в петиции

Теперь президент должен дать ответ на требования, указанные в петиции

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Петиция к президенту Владимиру Зеленскому с требованием подать в Верховную Раду проект закона о ликвидации Окружного административного суда города Киева набрала необходимые 25 тысяч голосов.

Петиция обнародована на сайте главы государства, передает RegioNews.

Ее зарегистрировали 30 июля, петиция будет собирать подписи еще в течение четырех дней.

В тексте указано, что ОАСК полностью потерял авторитет, в частности, из-за опубликованных НАБУ в июле 2019 и в июле 2020 годов записей разговоров руководства суда, которые свидетельствуют о коррупции и практике неправосудности решений.

Зеленского призывают воспользоваться закрепленным за ним Конституцией и законодательством правом инициировать процедуру ликвидации суда и начать процедуру ликвидации ОАСК.

Напомним, глава ОАСК Вовк не пришел на заседание суда по избранию ему меры пресечения, в суд не явились подозреваемые и их защитники.