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26 жовтня 2020, 15:29 4

Стало відомо, яка компанія провела опитування президента

26 жовтня 2020, 15:29 4
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Фірма займається виробництвом кінофільмів та телевізійних програм
Фірма займається виробництвом кінофільмів та телевізійних програм
Фото: скріншот відео
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Опитування президента України Володимира Зеленського організувала та провела компанія “Зе Медіа”.

Про це під час брифінгу повідомив голова партії "Слуга народу” Олександр Корнієнко, передає RegioNews.

Як ви знаєте, партія "Слуга народу" взяла на себе фінансування, але для того, щоб уникнути звинувачень в передвиборчій агітації, ми свідомо відмовилися від будь-якої організації опитування. Його організовувала стороння компанія, яку ми запросили, підібрали. Вона називається "Зе Медіа", - повідомив Корнієнко.

Він додав, що ця фірма проводила опитування з умовою відстрочки платежу, і всі розрахунки "Слуга народу” та "Зе Медіа” проведуть постфактум.

Згодом компанія надасть нам рахунок за свої послуги, очікуємо, що це складе приблизно 5 млн грн”, — сказав Корнієнко.

Зараз, за словами голови партії, досліджується реалістична кількість волонтерів, які працювали 25 жовтня біля виборчих дільниць.

Він також розповів, що за опитування Зеленського заплатять спонсори "Слуги народу”, які представлені малим та середнім бізнесом.

Нагадаємо, у "Слузі народу” представили перші результати опитування Зеленського.

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