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26 жовтня 2020, 13:25 5

У Слов’янську Неля Штепа пройшла у другий тур виборів мера - екзит-пол

26 жовтня 2020, 13:25 5
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У другому турі вона буде змагатися за крісло мера із чинним міським головою Вадимом Ляхом
У другому турі вона буде змагатися за крісло мера із чинним міським головою Вадимом Ляхом
Фото: із відкритих джерел
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Екс-мер Слов’янська Донецької області Неля Штепа, яку звинувачують у сепаратизмі, проходить до другого туру виборів мера міста.

Про це свідчать дані екзит-полу аналітичного бюро "Система", передає RegioNews.

За неї віддали голоси понад 23% виборців. За чинного мера міста Вадима Ляха проголосували 34,8% мешканців міста, які прийшли на вибори.

Результати інших кандидатів, за даними екзит-полу, виглядають наступним чином:

  • Павло Придворов - 20,7%;
  • Ольга Алтунина - 17,6%;
  • Андрій Секлецов - 2,6%;
  • Євген Недосека — 1,2%.

У Слов’янську міськраду проходять шість партій: "Опозиційна платформа – За життя” (25,2%), "Партія миру та розвитку” (22,7%), "Опозиційний блок” (18,4%), "Слуга народу” (17,1%), "Наш край” (7,2%), "Європейська солідарність” (5,8%).

У рамках екзит-полу опитали 2053 виборців Слов’янська, статична похибка складає не більше 1,9%.

Нагадаємо, ексмера Слов'янська Нелю Штепу підозрюють у вбивстві офіцера СБУ Геннадія Біліченка, яке було скоєно 13 квітня 2014 року біля села Семенівка Донецької області.

17 серпня активісти протестували під Донецькою ОДА з вимогою притягнути Штепу до відповідальності.

22 вересня стало відомо, що Штепу зареєстрували кандидатом на посаду глави Слов’янської ОТГ.

Неля Штепа голосування Місцеві вибори Слов`янськ екзит-пол
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