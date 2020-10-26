У Слов’янську Неля Штепа пройшла у другий тур виборів мера - екзит-пол

У другому турі вона буде змагатися за крісло мера із чинним міським головою Вадимом Ляхом

У другому турі вона буде змагатися за крісло мера із чинним міським головою Вадимом Ляхом

Фото: із відкритих джерел

Екс-мер Слов’янська Донецької області Неля Штепа, яку звинувачують у сепаратизмі, проходить до другого туру виборів мера міста.

Про це свідчать дані екзит-полу аналітичного бюро "Система", передає RegioNews.

За неї віддали голоси понад 23% виборців. За чинного мера міста Вадима Ляха проголосували 34,8% мешканців міста, які прийшли на вибори.

Результати інших кандидатів, за даними екзит-полу, виглядають наступним чином:

Павло Придворов - 20,7%;

Ольга Алтунина - 17,6%;

Андрій Секлецов - 2,6%;

Євген Недосека — 1,2%.

У Слов’янську міськраду проходять шість партій: "Опозиційна платформа – За життя” (25,2%), "Партія миру та розвитку” (22,7%), "Опозиційний блок” (18,4%), "Слуга народу” (17,1%), "Наш край” (7,2%), "Європейська солідарність” (5,8%).

У рамках екзит-полу опитали 2053 виборців Слов’янська, статична похибка складає не більше 1,9%.

Нагадаємо, ексмера Слов'янська Нелю Штепу підозрюють у вбивстві офіцера СБУ Геннадія Біліченка, яке було скоєно 13 квітня 2014 року біля села Семенівка Донецької області.

17 серпня активісти протестували під Донецькою ОДА з вимогою притягнути Штепу до відповідальності.

22 вересня стало відомо, що Штепу зареєстрували кандидатом на посаду глави Слов’янської ОТГ.