В Славянске Неля Штепа прошла во второй тур выборов мэра - экзит-пол

Во втором туре она будет бороться за кресло мэра с действующим городским головой Вадимом Ляхом

Во втором туре она будет бороться за кресло мэра с действующим городским головой Вадимом Ляхом

Фото: из открытых источников

Экс-мэр Славянска Донецкой области Неля Штепа, которую обвиняют в сепаратизме, проходит во второй тур выборов мэра города.

Об этом свидетельствуют данные экзит-пола аналитического бюро "Система", передает RegioNews.

За нее отдали голоса более 23% избирателей. За действующего мэра города Вадима Ляха проголосовали 34,8% жителей города, которые пришли на выборы.

Результаты других кандидатов, по данным экзит-пола, выглядит следующим образом:

Павел Придворов - 20,7%;

Ольга Алтунина - 17,6%;

Андрей Секлецов - 2,6%;

Евгений Недосека - 1,2%.

В Славянский горсовет проходят шесть партий: "Оппозиционная платформа - За жизнь" (25,2%), "Партия мира и развития" (22,7%), "Оппозиционный блок" (18,4%), "Слуга народа" (17,1%), "Наш край" (7,2%), "Европейская солидарность" (5,8%).

В рамках экзит-пола опросили 2053 избирателей Славянская, статическая погрешность составляет не более 1,9%.

Напомним, экс-мера Славянска Нелю Штепу подозревают в убийстве офицера СБУ Геннадия Биличенко, которое было совершено 13 апреля 2014 года возле села Семеновка Донецкой области.

17 августа активисты протестовали под Донецкой ОГА с требованием привлечь Штепу к ответственности.

22 сентября стало известно, что Штепу зарегистрировали кандидатом на пост главы Славянской ОТГ.