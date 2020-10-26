На виборах голови Солонківської ОТГ переміг Дубневич

Він набрав 51,3% голосів виборців

Він набрав 51,3% голосів виборців

Фото: з відкритих джерел

Народний депутат Верховної Ради 8 скликання Богдан Дубневич заявив про перемогу на виборах голови Солонківської об'єднаної територіальної громади у Львівській області.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Zaxid.net.

На виборах голови Солонківської ОТГ, що межує зі Львовом, перемагає 58-річний Дубневич, набравши 51,3% голосів тих, хто прийшов на вибори. А чинний голова Солонківської ОТГ 60-річний Віталій Ткачук отримав близько 29%", - йдеться у повідомленні.

Кандидатка від партії "Голос" Надія Баволяк посіла третю сходинку з результатом 19%.

Нагадаємо, що у Солонківську ОТГ з річним бюджетом близько 200 млн гривень входять понад 20 сіл, офіційно громада налічує понад 14,5 тисяч мешканців. Дотепер Солонку понад 34 роки очолював Віталій Ткачук.

Раніше повідомлялось, що у Львові доля мерського крісла вирішуватиметься у другому турі.