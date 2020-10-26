14:35  26 жовтня
В Україні на 25% зросли ціни на газ: хто платитиме більше
09:51  26 жовтня
На Вінниччині двоє чоловіків напали на виборчу комісію і намагалися вкрасти протоколи
13:54  26 жовтня
Результати виборів мера Києва планують оголосити до 6 листопада - ТВК
UA | RU
UA | RU
26 жовтня 2020, 12:16 8

На виборах голови Солонківської ОТГ переміг Дубневич

26 жовтня 2020, 12:16 8
Читайте также на русском языке
Він набрав 51,3% голосів виборців
Він набрав 51,3% голосів виборців
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Народний депутат Верховної Ради 8 скликання Богдан Дубневич заявив про перемогу на виборах голови Солонківської об'єднаної територіальної громади у Львівській області.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Zaxid.net.

На виборах голови Солонківської ОТГ, що межує зі Львовом, перемагає 58-річний Дубневич, набравши 51,3% голосів тих, хто прийшов на вибори. А чинний голова Солонківської ОТГ 60-річний Віталій Ткачук отримав близько 29%", - йдеться у повідомленні.

Кандидатка від партії "Голос" Надія Баволяк посіла третю сходинку з результатом 19%.

Нагадаємо, що у Солонківську ОТГ з річним бюджетом близько 200 млн гривень входять понад 20 сіл, офіційно громада налічує понад 14,5 тисяч мешканців. Дотепер Солонку понад 34 роки очолював Віталій Ткачук.

Раніше повідомлялось, що у Львові доля мерського крісла вирішуватиметься у другому турі.

вибори Львів ОТГ община голосування Кандидат
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Попередні підсумки місцевих виборів: програш "Слуги народу" та реванш "ЄС" і ОПЗЖ на тлі тріумфу регіональних еліт
Херсонщина перед вибором: прогнози та можливі конфігурації
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Кирило Сазонов
Олександр Костенко
Всі блоги »