В ОПОРІ у більшості міст прогнозують ще один тур виборів мерів

На місцевих виборах голосували за 370 міських, 428 селищних, 623 сільських голів

На місцевих виборах голосували за 370 міських, 428 селищних, 623 сільських голів

Фото з відкритих джерел

У більшості міст із чисельністю населення понад 75 тисяч людей відбудеться другий тур виборів міських голів.

Таку думку висловила під час пресконференції голова правління "Опори" Ольга Айвазовська, передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми бачимо, що є великі перспективи організації повторного голосування у більшості територіальних громад від 75 тисяч виборців на посаду міського голови", — зазначила Айвазовська.

За підсумками екзитполу, перемога в один тур можлива, зокрема, у Маріуполі та Вінниці.

За даними Центральної виборчої комісії, на місцевих виборах голосували за 370 міських, 428 селищних, 623 сільських голів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, кожен п'ятий українець не пішов голосувати через стан здоров'я.