Справа Штепи: активісти протестували під Донецькою ОДА

На протест під Донецької ОДА зібралися жителі Слов'янська, Краматорська та учасники АТО

На протест під Донецької ОДА зібралися жителі Слов'янська, Краматорська та учасники АТО

Фото: Радіо Свобода

Активісти вимагають, щоб слідчі органи провели брифінг і розповіли, як йде розслідування у справі ексмера Слов'янська Нелі Штепи про вбивство офіцера СБУ Геннадія Біліченка.

Про це пише RegioNews з посиланням на Радіо Свобода.

Перед місцевими виборами в Слов'янську з'явилися борди із зображеннями колишнього міського голови Нелі Штепи. Її звинувачують у посяганні на територіальну цілісність України і створення терористичної організації. Суди у справі Штепи йдуть з осені 2014 року.

17 серпня черговий суд по справі Штепи не відбувся. За словами адвоката Дмитра Марченка, Неля Штепа приїхала на засідання. Але суддя оголосила самовідвід. Також не з'явилися свідки. Тому судове засідання перенесли на 4 вересня. Активісти впевнені, що суди затягуються навмисне.

Ми вимагаємо правосуддя. Щоб правосуддя дало оцінку до виборів. Щоб ми бачили, хто йде до нас у крісло: злочинець, або чесна людина, в чому я дуже сильно сумніваюсь... І мета цієї акції – донести до Генеральної прокуратури, до Венедіктової, до судової системи, щоб вони працювали... Зараз виходить так, що відверті сепаратисти і зрадники України знаходяться на волі. А захисників України, патріотів тримають під вартою", - повідомив Анатолій Тишаков, один з організаторів акції і керівник ГО "Союз учасників АТО Слов'янська":

У свою чергу в Донецькій обладміністрації пообіцяли організувати спілкування з правоохоронцями.

Зв'язалася з заступником голови ОДА Вадимом Філашкиним. Він повідомив, що в ситуації буде розбиратися. І він протягом тижня зв'яжеться з відповідними органами для того, щоб зібрати брифінг", - пояснила Олена Наумова, начальник одного з відділів Донецької ОДА.

Нагадаємо, ексмера Слов'янська Нелю Штепу підозрюють у вбивстві офіцера СБУ Геннадія Біліченка, яке було скоєно 13 квітня 2014 року біля села Семенівка Донецької області.